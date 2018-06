Zamknięte zostały skrzyżowania ul. Hubskiej - z Glinianą i z Pułaskiego.

Na problem uwagę zwrócił jeden z mieszkańców Hub, Robert Wagner. Na Facebooku napisał w tej sprawie list do wykonawcy prac przy Hubskiej, firmy Balzola i spółki Wrocławskie Inwestycje: "Jako mieszkaniec ulicy Bocznej, czyli bezpośrednio zainteresowany tempem robót podczas przebudowy Hubskiej, jestem w stanie wiele zrozumieć i wytrzymać. Rozumiem, że muszą być korki podczas objazdów, czego nie rozumie część okolicznych mieszkańców oraz przejeżdżających. Rozumiem czasowe wyłączenia wody oraz prądu. Rozumiem, że zdarzają się także nieplanowane wyłączenia prądu spowodowane uszkodzeniem kabla, którego być może nie było na planie. Dzięki czemu nie obejrzałem meczu Polska-Japonia podczas mistrzostw świata w piłce nożnej, którego końcówka podobno była skandaliczna w wykonaniu obydwu drużyn. Rozumiem, że czasami przez kilka godzin nie mamy wody, bo akurat pękła stara rura podczas odkopywania. Rozumiem, że nasze psy wracając ze spacerów mają ubłocone łapy, bo nie nadążacie sprzątać, choć jest to waszym obowiązkiem. Rozumiem, że aby wjechać na swoją ulicę, muszę czasami czekać kilkanaście minut, bo akurat na łyżkę koparki ładujecie swoje narzędzia. Zrozumiałbym jeszcze i zaakceptował kilka niedogodności spowodowanych przez remont /przebudowę ulicy Hubskiej. Ale NIE POTRAFIĘ ZROZUMIEĆ, dlaczego na ulicy, która jest jednym z newralgicznych punktów w tym rejonie Wrocławia, pracujecie do godziny 15".