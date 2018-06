Do zamieszek pod komisariatem przy Trzemeskiej doszło po śmierci Igora Stachowiaka. 25-latka zatrzymano w maju 2016 r. na wrocławskim Rynku. Paralizatorem rażono go już tam. Po przewiezieniu na Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto przy ul. Trzemeskiej policjanci mieli znęcać się nad nim i ponownie użyć paralizatora. Gdy razili go w policyjnej toalecie, światło było zgaszone, a mężczyzna leżał na ziemi, bezbronny, skuty kajdankami.

Igor Stachowiak zmarł na komisariacie po kilku godzinach. 17 i 18 maja wrocławianie wyszli pod komisariat na Starym Mieście. Pokojowa manifestacja z paleniem zniczy i hasłami, by wyjaśnić jego śmierć, szybko zamieniła się w regularną walkę z policją. Ta musiała zaangażować kilkudziesięcioosobowy oddział prewencji i wozy bojowe.

TAK RELACJONOWALIŚMY ZAMIESZKI PRZY TRZEMESKIEJ [FOTO, WIDEO]

W stronę funkcjonariuszy oprócz wulgaryzmów poleciały kamienie, petardy, butelki i fragmenty zabudowy miejskiej. Manifestanci rozpylili też na policjantów gaz łzawiący. W czasie trwania burd na kilka godzin trzeba było zamknąć ul. Legnicką. Policja użyła armatek wodnych. Zatrzymano wtedy prawie 60 osób. Postawiono im zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, a także niszczenie mienia, m.in. pojazdów służbowych policji.