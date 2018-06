„Co z 8 w kierunku Karłowic?” – wrzuca na facebookowy profil MPK Edyta Gryczuk. „Stoi gdzieś w korku” – odpisuje Alicja Kowalczyk. „No tu” – dodaje Marcin Ataman i publikuje zdjęcie z kabiny motorniczego tejże spóźnionej „ósemki”. Widać na nim tramwaj w długiej kolejce aut na skrzyżowaniu ul. Glinianej i Borowskiej.

Za chwilę kolejna taka wymiana. „A co się dzieje z autobusem N, który nie przyjeżdża na przystanek Galeria Dominikańska z Pietrusewicza? Od 25 minut go nie ma” – pyta Magdalena Bachman. „Borowska, Peronowa. Tam N utyka” – informuje szybko Adrian Sztobryn. „Myślę, że teraz to nas tylko jetpacki mogą uratować w tym Wrocławiu” – komentuje ktoś inny.

Normalnie, gdy tramwaj lub autobus się spóźnia, jego lokalizację można sprawdzić na stronie internetowej MPK. Od kilku dni sytuacja we Wrocławiu nie jest jednak normalna, bo w kilku punktach miasta jednocześnie rozpoczęły się remonty. Jeden z nich prowadzony jest przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Ruskiej. Trwa tam wymiana rozjazdów na torowisku i tylko z tego powodu aż 10 linii tramwajowych zmieniło trasy. Kilka z nich skierowanych zostało objazdem od pl. Jana Pawła II przez Podwale, zupełnie korkując tę trasę. Przez zator na torowisku przejazd tego krótkiego odcinka trwa nawet kwadrans. Do tego przystanki przeniesiono z Kazimierza Wielkiego aż w rejon pl. Orląt Lwowskich.