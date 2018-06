Warszawska prokuratura wysłała kilka dni temu do sądu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi, legendzie „Solidarności". Zarzuca mu naruszenie nietykalności cielesnej policjantów podczas jednej z miesięcznic smoleńskich na Krakowskim Przedmieściu, skąd policja wynosiła manifestantów siłą (jednym z nich był Frasyniuk). Przesłane później wnioski o ich ukaranie sąd odprawił stwierdzeniem, że realizowali prawo do wolności wyrażania poglądów. Policjantom zaś wytknął nadgorliwość.

Ale Frasyniukowi sterowana politycznie policja nie chce odpuścić. Najpierw przyszła do niego do domu z kamerą i zakuła go w kajdanki (sąd potem zaznaczył, że bezprawnie), bo odmawiał stawienia się. Teraz oskarża, że podczas wynoszenia go siłą z manifestacji „stawiał gwałtowny opór, wierzgał nogami, krzyczał i reagował agresywnie”. Miał też – wg świadków, jakimi są policjanci – kopnąć jednego z nich, innego popchnąć.