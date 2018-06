Wojciech Rejman, regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu, zabrał głos w sprawie dokończenia budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia z Żernik do Bielan. W rozesłanym do mediów oświadczeniu przypomina, że samorząd województwa wielokrotnie zwracał się do RDOŚ z wnioskiem o wydłużenie terminów uzupełnienia dokumentacji i „wniósł o zawieszenie postępowania na okres 13 miesięcy”. Tak było w 2013, w 2013 i w 2015 r.

W kwietniu tego roku – wskazuje szef DROŚ – władze Dolnego Śląska wskazały jako preferowany wariant „W” omijający miejscowość Wysoka w gminie Kobierzyce. RDOŚ zaopiniował to pozytywnie i zorganizował konsultacje społeczne i był gotowy wydać decyzję środowiskową do końca sierpnia. Ale w połowie czerwca zarząd regionu „po raz kolejny zmienił wniosek, na wariant P1, czyli przez Wysoką”. Rejman tłumaczy, że to oznacza konieczność uzupełnienia dokumentacji oraz przeprowadzenie kolejnych konsultacji. Te działania mogą oznaczać przesunięcie wydania decyzji o kolejnych kilka miesięcy.