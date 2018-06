Restauracja Surfer mieści się na pierwszym piętrze wrocławskiej galerii Magnolia, tuż obok ”La paryżanki”. – Zależy nam, żeby było to miejsce, w którym każdym czuje się swobodnie – mówi Radek, właściciel restauracji. Sama nazwa nawiązuje do pasji Mateusza – kucharz od 10 lat surfuje. Nie tylko nazwa, ale też wystrój jest w klimacie surferskim. Na ścianach zawieszone są deski surfingowe, na których pływał Mateusz, a drewniane stoły ocieplają pomieszczenie. Wszystko to sprawia, że gdy zamówi się burgera i lemoniadę, myślami można przenieść się na plażę.

– Serwujemy jedzenie uliczne w eleganckim wydaniu. Każdy burger jest przypisany do jakiegoś miejsca na świecie – mówi właściciel.

Za menu odpowiada Mateusz Zielonka. – Nigdy nie planowałem otwierać restauracji, nie było to moim marzeniem, ale kiedy właściciele lokalu Radek i Kuba zaproponowali mi współpracę i przedstawili koncept, to uznałem, że muszę się zgodzić. Razem stworzyliśmy coś pomiędzy jedzeniem ulicznym a tym, które można znaleźć w eleganckich restauracjach, co jest nowe we Wrocławiu. Zaufałem chłopakom i jak widać była to dobra decyzja – mówi.