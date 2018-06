Ewa Wilczyńska: Rok temu Anna Zalewska ogłosiła, że uczniowie z niepełnosprawnością są objęci szczególną troską MEN. Ta troska oznacza, że od września będą mogli się uczyć albo w domu, albo w szkołach specjalnych. Jeżeli jednak pójdą do szkoły masowej, nie dostaną dodatkowego wsparcia.

Lidia Lempart*: – Dobrze wiem, jak to wygląda w praktyce, bo tak właśnie było, gdy 37 lat temu zaczynałam pracę. Głusi tylko z głuchymi, niewidomi z niewidomymi, a krzywi do krzywych. Posegregowani i umieszczeni w ośrodkach. W pięknych budynkach za miastem, ogrodzonych wysokim płotem, do których dzieci trafiają w wieku 6-7 lat, a wychodzą jako dorośli, nieznający innego świata.

Nawet nie mają więzi ze swoją rodziną, bo ta przyjeżdża na początku raz w tygodniu, potem raz w miesiącu, a w końcu jeszcze rzadziej. I nie poznaje swojego dziecka, bo ono zaczyna się zachowywać jak pani Kasia czy Ania, która się nim na co dzień opiekuje.