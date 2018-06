Do zdarzenia doszło na trasie Rawicz - Lublin. Na wysokości miejscowości Ścinawa zderzyły się ze sobą samochód osobowy i autobus. Rannych w tym zdarzeniu zostało 11 osób. Początkowo GDDKiA informowała o 8 poszkodowanych - to pasażerowie autobusu, którzy trafili do szpitala. Pozostałe 3 osoby to kierująca samochodem osobowym kobieta i jej dwie pasażerki.

Poszkodowani nie odnieśli obrażeń zagrażających ich życiu. Jak doszło do wypadku? Według wstępnych ustaleń 55-letnia kobieta kierująca skodą miała nie ustąpić pierwszeństwa autobusowi komunikacji miejskiej.

Droga krajowa nr 36 była zablokowana do godz. 17.45. Policja kierowała ruchem na objazdy. Kierowcy jadący od strony Lubina mogli omijać wypadek, jadąc przez Turów-Tymowa, a od strony Ścinawy przez Scinawę-Tymowa-Turów. Dla pojazdów ciężarowych wyznaczono objazd przez Prochowice.