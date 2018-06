Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ul. Paderewskiego w Oławie. Jak informuje kolega poszkodowanego, dwóch około 30-letnich mężczyzn miało zaatakować nastolatka między blokami, w pobliżu muralu "z wielkimi Polakami".

Jak sugeruje internauta, jego kolega został pobity najprawdopodobniej przez to, że był ubrany w spodnie rurki i nie odpowiedział na zaczepki około 30-letnich mężczyzn.

"Jeżeli ktoś był wczoraj w Oławie i widział sprzeczkę dresików do młodszych chłopaków prosiłbym o kontakt, kolega przez tych śmieci trafił do szpitala ze złamanym kręgosłupem. Grał sobie w pokemon go, dresy zaczęły go wyzywać od części rowerowych w rurkach, nic im nie odpowiadał, więc się wku*wili i go przekopali do tego stopnia, że ma kręgosłup złamany" - apeluje na portalu wykop.pl kolega poszkodowanego.