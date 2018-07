Kiedy wychodzi z domu, rodzina mówi: „Babcia znowu idzie sadzić marchewki”.

– Jest taki żart: zajączek zwierza się tacie, że chciałby zrobić coś dobrego dla świata. Ten mu odpowiada, żeby... posadził marchewki. No i ja też jestem trochę jak zajączek. Tylko zamiast marchewek mam znicze – mówi Hanna Roman-Wyrobek.

Na protesty zaczęła chodzić, gdy PiS przegłosował wybór nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent w nocy ich zaprzysiągł. Powstawał wtedy KOD i to on organizował manifestacje w obronie trybunału na pl. Solnym we Wrocławiu. Jak tylko pani Hanna przeczytała, że gdzieś protestują, to szła.

Choć wcześniej nie chodziła na żadne manifestacje. W strajku brała udział tylko w latach 80., kiedy pracowała jeszcze w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” przy ul. Hubskiej. Cały zakład popierał wtedy Solidarność, pani Hanna też, ale w działalność związku się nie angażowała.