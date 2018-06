Nowy budynek byłby o 62 metry niższy od Sky Tower, ale i tak co najmniej trzykrotnie wyższy od pozostałej zabudowy. Żaden bowiem z właścicieli sąsiednich działek nie myśli o budowie wysokościowca.

Cała elewacja ma być ze szkła. – Michał Kosela uznaje, że jak coś robi, to musi być na wysokim poziomie. Chce też wprowadzić nową jakość do Wrocławia, podobnie jak kiedyś było z Epi. Dlatego razem staramy się, żeby był to obiekt premium – opowiada Marek Wiśniewski z wrocławskiego Biura Projektowego Bzdęga-Wiśniewski, który przygotował dla Epi projekt.

Wieża byłaby częścią większego kompleksu, ale pozostała część sięgałaby maksymalnie 55 metrów. Większość powierzchni zajęłyby biura, ale w planach są także sklepy (w tym Epi market), restauracje i inne lokale gastronomiczne, a także część rekreacyjna.

Nie wiadomo, kiedy budynek mógłby powstać, ponieważ Michał Kosela wciąż poszukuje współinwestora. Na razie wystąpił do miasta o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, by ta inwestycja w ogóle byłaby możliwa.