Impreza, która przywędrowała do naszego miasta zza południowej granicy, odbędzie się w tym roku we Wrocławiu po raz ósmy. Na spotkania z pisarzami z pięciu krajów poza naszym miastem zapraszają również Brno, Koszyce, Lwów i Ostrawa.

Formuła jest od kilku lat niezmienna – pisarze czytają fragmenty swojej twórczości i biorą udział w debacie z udziałem publiczności. Przy organizacji MSA współpracują ze sobą ośrodki z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, co roku też na imprezie pojawiają się goście specjalni. Rok temu byli to gruzińscy pisarze, tym razem – tureccy. Do Wrocławia przyjedzie trzydziestka gości z Turcji – wśród nich m.in. Nedim Gursel, Oya Baydar, Tuna Kiremitci, Ozgur Mumcu, Tarik Tufan i Iskender Pala.

– To są zupełnie świeże nazwiska, zaledwie kilku pisarzy ma już na koncie tłumaczenia na język polski – zapowiada Olga Chrebor, która odpowiada za organizację MSA. – Są wśród nich laureaci prestiżowych nagród, zarówno ci, którzy mieszkają i tworzą w Turcji, jak i pozostający w opozycji wobec tamtejszego rządu, którzy wybrali życie na emigracji.