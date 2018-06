W kwietniu 2017 r. przed sądem stanęło pięć osób, pracowników wrocławskiej spółki, która była monopolistą w wytwarzaniu lamp dla wojska. Prokuratura Okręgowa i wrocławska delegatura ABW oskarżyła ich o to, że oszukali Ministerstwo Obrony Narodowej na miliony złotych.

Akt oskarżenia opisuje kontrakty zawierane od 2007 do 2013 roku. Prokuratura była przekonana, że wojsko zamawiało nowe, nieużywane „pochodzące z bieżącej produkcji” lampy. Firma miała im dostarczyć lampy, które były złożone częściowo z podzespołów pochodzących z lamp używanych, wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do zniszczenia. Firma miała przemilczeć to, że korzysta ze starych części. Wojsko twierdzi, że gdyby o tym wiedziało, nie kupiłoby lamp. Straty z tych kontraktów prokuratura wyceniła na ponad 13 mln.

Jan Z., były prezes zarządu spółki Dolam, cały czas mówił, że zarzuty prokuratorskie są bezpodstawne, a ministerstwo zgodziło się na wykorzystanie starych części w zamian za niższą cenę (lampy miały być tańsze o od kilkunastu do 130 tys. zł). W umowie jednak, zdaniem śledczych, nie było takiego zapisu. Gdy jednak wojsko reklamowało lampy, to te reklamacje nie dotyczyły elementów, które zostały wykorzystane powtórnie.