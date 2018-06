– To wielkie święto dla użytkowników dróg. Oddajemy do użytku kolejny fragment drogi bezpiecznej i przewidywalnej – mówił minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który po godz. 10 pojawił się na trasie S3 między węzłami Legnica Południe i Lubin Południe.

Ten 24-km odcinek, który budowały firmy Budimex i Mota Engil, połączy okolice Lubina z autostradą A4. Z węzła Legnica Południe kierowcy pojadą w kierunku Wrocławia, Jędrzychowic i Zgorzelca, a z węzła Lubin Południe – do Lubina i dalej do Zielonej Góry.

Od 7 maja można już korzystać z obu jezdni na S3 na 6,5 km, trasie od węzła Legnica Południe, gdzie krzyżuje się z autostradą do węzła Legnica Zachód przy ul. Chojnowskiej. Natomiast na „trójce” na 15 km od węzła Legnica Zachód do miejscowości Chróstnik ruch odbywał się jedną jezdnią w obu kierunkach.

W proszku jest wciąż fragment S3 z Lubina do Polkowic, co związane jest z ubiegłorocznym konfliktem wykonawców – konsorcjum firm Salini i Pribex. Lidia Markowska, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, zapewnia, że ta 14-kilometrowa trasa będzie oddawane sukcesywnie od sierpnia do końca września. Salini i Pribex miały oddać drogę w połowie czerwca, ale zadania nie wykonały. GDDKiA zaczęła naliczać kary konsorcjum. Ile?