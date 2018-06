– Pokazaliśmy, że pół Dolnego Śląska stoi razem – mówi wójt niewielkiego Wlenia Tomasz Zych, który razem ze 107 samorządowcami doprowadził do historycznej wizyty w Wałbrzychu delegacji urzędników z Brukseli.

Myśleli, że jest super

– Gdy my pojechaliśmy do Brukseli, odbierali nas jako kraj miodem i mlekiem płynący – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który postanowił pół roku temu zainteresować Komisję Europejską pogłębiającymi się różnicami w rozwoju Dolnego Śląska. – Gdy stamtąd wyjechaliśmy, nikt już nie powie, że jest aż tak super.

Niestety, dynamiczny rozwój naszego regionu, a przede wszystkim Wrocławia i Zagłębia Miedziowego spowodował, że prawdopodobnie wypadnie on z listy regionów potrzebujących wsparcia i przejdzie do tzw. regionów przejściowych. Wskaźniki pokazują, że jesteśmy bogaci i sobie poradzimy. Dlatego dostaniemy mniej i na gorszych warunkach. O ile jednak dla bogatych gmin północy nie będzie miało to wielkiego znaczenia, o tyle dla południa Dolnego Śląska oznacza zastój i pogłębianie się różnic.