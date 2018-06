1 ZDJĘCIE Zatrzymany/zdjęcie ilustracyjne (policja)

Ciężko chory 45-latek, siedząc na przystanku autobusowym, poprosił 35-letniego mężczyznę, by ten zamówił mu taksówkę. Gdy ta się pojawiła, wsiedli razem i pojechali do przychodni. Kiedy z niej wysiedli, 35-latek pobił i przewrócił chorego, po czym go okradł.