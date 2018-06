25-latek zatrudniony był w jednej z firm kurierskich w Wałbrzychu. Przez kilka tygodni przychodził do pracy, odbierał swoje przesyłki i kradł kolegom te, które oni mieli dostarczyć.

Wybierał tylko przesyłki za pobraniem, czyli takie, za które płacono przy odbiorze. - 25-latek zawoził je do odbiorców, a w ostateczności nie rozliczał się z otrzymanych od nich pieniędzy. Trafiały one więc do jego własnej kieszeni zamiast do firmy - wyjaśnia sierż. szt. Marcin Świeży, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu.



Kurier wpadł tydzień temu. - Został zatrzymany przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu przez policjantów pierwszego komisariatu, którzy prowadzili w tej sprawie czynności operacyjne - opowiada sierż. szt. Świeży.

Przestępcą okazał się 25-letni mieszkaniec Głuszycy. Straty wyrządzone przez nieuczciwego pracownika właściciel firmy wstępnie oszacował na łączną kwotę ponad 3 tysięcy złotych.