Do zdarzenia doszło kilka dni temu w miejscowości Wilków (powiat złotoryjski). Starsza, bo 74-letnia mieszkanka Kamiennej Góry znalazła ukryty przy drzwiach wejściowych klucz do mieszkania, po czym, wykorzystując nieobecność właściciela, weszła do niego.

Jeden z domowników ją jednak spłoszył i zaalarmował właściciela mieszkania. Ten zauważył 74-latkę, kiedy ta oddalała się już z jego posesji. Uniemożliwił jej ucieczkę, a o zdarzeniu poinformował złotoryjską policję.

- Przybyły na miejsce patrol ustalił, że 74-letnia kobieta ukradła dwa złote łańcuszki o łącznej wartości około 7 tys. zł. Biżuterię zwrócono właścicielowi, a mieszkanka Kamiennej Góry została przewieziona do policyjnego aresztu. O jej dalszym losie zadecyduje sąd. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi jej do 10 lat więzienia - informuje sierż. Dominika Kwakszys z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.