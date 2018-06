O pomyśle powrotu do finansowania zabiegów in vitro z miejskiej kasy poinformował w czwartek wrocławski radny tej partii Sebastian Lorenc.

– Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu, kandydatowi PO na prezydenta Wrocławia, przypina się łatkę przeciwnika in vitro. Chcemy pokazać, że jest inaczej i Platformie zależy na przeforsowaniu tego projekt – tłumaczył Lorenc i nie był to jedyny powód, jaki podał.

– Mówimy „sprawdzam” środowisku Rafała Dutkiewicza, które weszło w przedwyborczą koalicję z lewicowymi ugrupowaniami.

Nowoczesna, która na początku ubiegłego roku rozpoczęła batalię, by radni zgodzili się wydać rocznie 2 mln zł jako dofinansowanie do zabiegów in vitro dla 420 bezpłodnych par, odczytała to jako akcję polityczną.

Magdalena Razik-Trziszka z Nowoczesnej zwraca uwagę, że in vitro „to nie jest polityka – to realna udręka dzisiejszych czasów, z powodu której cierpią setki par we Wrocławiu”.