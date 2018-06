Dobrowolska ma 26 lat, 188 cm wzrostu i gra na pozycji skrzydłowej. Pochodzi z Lublina i jako juniorka występowała w młodzieżowej reprezentacji Polski. Profesjonalną karierę zaczynała w 2010 r. w CCC Polkowice, gdzie występowała przez dwa sezony. Właśnie w Polkowicach Dobrowolska współpracowała z trenerem Arkadiuszem Rusinem, obecnym szkoleniowcem Ślęzy.

Później koszykarka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie łączyła studia z grą w lidze akademickiej. Najpierw reprezentowała barwy uczelni Casper College, a następnie przez trzy lata grała dla Uniwersytetu Texas w El Paso. Po powrocie do Polski przez dwa ostatnie sezony była zawodniczką Pszczółki AZS Lublin, z którym to klubem rozstała się po zakończeniu ostatniego sezonu.

Dobrowolska gra w reprezentacji Polski, której selekcjonerem jest Arkadiusz Rusin ze Ślęzy.

Przed nowym sezonem ważne kontrakty ze Ślęzą mają: Amerykanka z polskim paszportem Marissa Kastanek, Słowaczka Terezia Palenikowa, Chorwatka Lea Miletić, Amerykanka Sydney Colson oraz Polki Daria Marciniak i Karina Szybała.