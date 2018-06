Na Facebooku znaleźliśmy film, który pokazuje opady śniegu na Śnieżce. Wideo nagrane zostało dziś przed godziną 17. "Taki początek lata na Śnieżce" - napisał autor po czesku.

Pogoda na Śnieżce jest iście zimowa. Temperatura to 1 stopień C, ale odczuwalna wynosi -9 stopni C. Prędkość wiatru dochodzi do 40 km/h.

