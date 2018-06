Firma internetowa FutureNet zostanie sponsorem tytularnym koszykarzy Śląska Wrocław. W nowym sezonie klub w rozgrywkach I ligi będzie występował pod nazwą FutureNet Śląsk Wrocław. Wszelkie szczegóły umowy zostały już ustalone. Oficjalnie klub poinformuje o tym w poniedziałek - wówczas zostaną zaprezentowani sponsor Śląska oraz nowi zawodnicy, którzy wzmocnią klub.

Śląsk buduje silniejszy skład, gdyż chce walczyć o powrót do ekstraklasy. Dzięki nowemu sponsorowi budżet klubu będzie większy o około 30 procent.

FutureNet to portal społecznościowy nieco podobny do Facebooka. Ale - jak twierdzą właściciele - umożliwia zarabianie pieniędzy w internecie. Z filmiku reklamowego FutureNet można dowiedzieć się, że: "Internet to potencjał (...). Sprzedaż internetowa to jedna trzecia obrotów w handlu detalicznym na świecie. Do 2019 roku sprzedaż online wzrośnie o kolejne 15 procent. To potężny rynek, na którym już dziś zarabiają użytkownicy FutureNet. Czy chcesz mieć w tym swój udział i zarabiać razem z nami?" - pada pytanie na zakończenie spotu.