Firlej w ubiegłym sezonie grał w barwach trzecioligowej Ślęzy Wrocław. W 34 meczach zdobył 24 gole i miał 10 asyst. Został królem strzelców tych rozgrywek. Jest wychowankiem Orła Wojcieszów, potem grał w Karkonoszach Jelenia Góra, a przez dwa ostatnie sezony w Ślęzie.

– Obserwowaliśmy tego zawodnika przez ponad rok. Cieszę się, że mimo wielu ofert z innych klubów z Lotto Ekstraklasy udało nam się go pozyskać. To ciągle młody piłkarz, ale z ogromnymi możliwościami, które potwierdził póki co na niższym szczeblu rozgrywek. Teraz przed nim duże wyzwanie, ale wierzę, że mu podoła – mówi Krzysztof Zając, prezes Korony, dla oficjalnej strony kieleckiego klubu.

Maciej Firlej będzie grał w Koronie przez najbliższe dwa sezony.