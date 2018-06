W ostatnich sześciu latach Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin rywalizowały w europejskich pucharach z kilkoma utytułowanymi drużynami. I nasi piłkarze mieli okazję zmierzyć się ze świetnymi piłkarzami. Kilku z nich jest teraz na mundialu w Rosji.

Snajper z Islandii

Sześć lat temu Islandczyk Alfred Finnbogason jako gracz szwedzkiej drużyny Helsingborgs IF walczył ze Śląskiem – prowadzonym przez trenera Oresta Lenczyka – w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu rywalizacji we Wrocławiu Islandczyk zdobył pierwszego gola, pokonując Mariana Kelemena. Ostatecznie Helsingborgs IF wygrał we Wrocławiu 3:0, a w rewanżu 3:1 i wyeliminował Śląsk z pucharów.

Dziś Finnbogason – jako piłkarz niemieckiego Augsburga – strzela bramki w reprezentacji na mistrzostwach świata. To dzięki jego trafieniu kilka dni temu Islandczycy sensacyjnie zremisowali 1:1 z reprezentacją Argentyny.