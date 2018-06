Kawę i ciasto Kuba podaje razem z Marcinem, idą powoli, krok po kroku. Do bluzek mają przyczepione plakietki z napisem „Uczę się”. W skupieniu stawiają najpierw kawę, potem ciasto i życzą pierwszym gościom „Smacznego”.

– Fajnie być kelnerem. Klienci są bardzo mili i podoba mi się, że mogę im podawać zamówienia. Poza tym dzięki temu ćwiczę pamięć, bo muszę zapamiętać, co komu przynieść. Nigdy nie myślałem, że będę kelnerem. W ogóle nie sądziłem, że będę kiedykolwiek pracował, bo dla osób niepełnosprawnych raczej nie ma pracy – mówi Marcin Pękała, jeden z kelnerów w Cafe Równik. W sumie pracuje ich tam dziesiątka, a kolejnych dwóch jest wolontariuszami i szkoli się do zawodu.

Przygotowania do powstania kawiarni trwały rok. – Lokal wynajęło nam miasto na preferencyjnych warunkach, a wyremontowali go rodzice chłopaków, którzy tutaj pracują. Dostaliśmy też grant unijny na 74 tys. zł, by wyszkolić naszych podopiecznych do pracy kelnerów i baristów pod okiem nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu. Mieli także praktyki w pizzerii i restauracji. Podczas szkolenia wszyscy chwalą ich za to, że radzą sobie tak samo dobrze jak inni kelnerzy. Ale według mnie oni robią to jeszcze lepiej. Bardzo skupiają się na swojej pracy – mówi prof. Małgorzata Młynarska, logopedka ze Stowarzyszenia „Dyna Lingua”, które założyło kawiarnię.