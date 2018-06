Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku. Piotr K., 39-letni mechanik samochodowy, wraz z trzema kolegami wracali nocą z meczu. Gdy wchodzili do przejścia podziemnego na pl. Dominikańskim, natknęli się na wracającą z pracy Jacqueline Lazę Carrerę, tancerkę ze szkoły salsy Jose Torresa.

Według jej relacji Piotr K. najpierw opluł jej rękę, a gdy kobieta podniosła larum, kilkakrotnie napluł jej w twarz. Według oskarżonego jedynie splunął na bok, choć flegma mogła rzeczywiście przypadkowo spaść na rękę mijanej kobiety.

Piotr K. nie przyznał się więc ani do naruszenia nietykalności osobistej, ani do znieważenia jej na tle rasowym, co zarzuca mu prokurator. A jednak na pierwszej rozprawie gotów był dobrowolnie poddać się karze sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok i przeprosić.

Nie zgodzili się na to ani poszkodowana, ani prokurator, który wcześniej oskarżył Piotra K. o naruszenie nietykalności cielesnej Jacqueline i znieważenie jej ze względu na kolor skóry: – Kara, o jaką będziemy wnioskować, będzie wyższa – zapowiadał na początku procesu prok. Krzysztof Umański.