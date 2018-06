Xeos to spółka joint venture zawiązana przez firmy Lufthansa Technik i GE Aviation. Zakład serwisowania i naprawy silników lotniczych Xeos osiągnął w kwietniu najwyższy punkt konstrukcyjny, a na obiekcie zawisła wiecha.

Wciąż jednak trwają tam intensywne prace. Powoli powstają też kolejne budynki, m.in. część socjalna dla pracowników, hala do testowania silników czy wielki zbiornik wodny.

Ma on pomieścić 1,2 mln l wody, która będzie służyć jako zabezpieczenie do gaszenia ewentualnego pożaru w hali.

Na Księżyc i z powrotem

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, gdyby ułożyć wszystkie kable i rury, które zostaną wykorzystane do budowy zakładu, w jednej długości, to konstrukcję można by pociągnąć dwukrotnie do Księżyca i z powrotem.

W chwili obecnej na budowie pracuje około 400 robotników. Na potrzeby inwestycji wykorzystane zostanie około 15 tys. m sześc. betonu, ponad 700 t stali zbrojeniowej i ponad 1,5 tys. t konstrukcji stalowej. W obiekcie będzie pracować w sumie 25 suwnic.