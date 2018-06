Plan inwestycyjny dotyczący stadionu przy Oporowskiej przedstawił Marcin Przychodny, prezes Śląska.

- Kluczem do rozwoju klubu jest rozwój Akademii Piłkarskiej - podkreśla Przychodny. - Do końca roku będziemy chcieli przedstawić koncepcję przebudowy kompleksu przy ulicy Oporowskiej tak, by lepiej służył młodym wrocławskim piłkarzom. Dziś Oporowska i sprawy infrastruktury to „wąskie gardło” w naszym systemie szkolenia. Ta rozbudowa jest konieczna, aby przez Akademię Piłkarską przechodziło jeszcze więcej dzieci i młodzieży, która w przyszłości może zasilić skład I drużyny i być źródłem ewentualnych zysków dla klubu - mówi prezes Śląska.

Według opracowanej koncepcji przy Oporowskiej ma powstać dodatkowa pełnowymiarowa płyta i balon nad jednym z boisk, który umożliwi treningi zimą.

Dodatkowo przebudowa zakłada powstanie dwóch hal piłkarskich i budynku z kilkoma szatniami, magazynami, siłowniami, z pełnym zapleczem sanitarnym w miejscu dzisiejszej trybuny odkrytej.