– Naszym celem jest nie tylko sprzedawanie dobrej kawy i ciasta, ale organizowanie spotkań czy występów młodych artystów. Przede wszystkim zależy nam jednak na tym, by udowodnić, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są takie jak my. Że nie musimy się nad nimi litować czy czuć się niekomfortowo w ich towarzystwie, bo tak naprawdę niewiele nas różni. Stąd zresztą nazwa „Równik” – bo wszyscy jesteśmy równi – podkreśla prof. Małgorzata Młynarska, logopedka ze Stowarzyszenia „Dyna Lingua”.

Wraz z psychologiem dr. hab. Tomaszem Smereką postanowiła utworzyć miejsca pracy dla podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Są to głównie osoby z zespołem Downa, autyzmem czy zespołem Aspergera.

Przygotowania do powstania kawiarni trwały rok. – Dostaliśmy grant unijny na 74 tys. zł, by wyszkolić naszych podopiecznych do pracy kelnerów i baristów. 11 wytypowanych do pracy osób przeszło szkolenia pod okiem nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu. Mieli także praktyki w pizzerii i restauracji – mówi prof. Młynarska. i Dodaje: – Podczas szkolenia wszyscy chwalili naszych podopiecznych za to, że radzą sobie tak samo dobrze jak inni kelnerzy. Ale według mnie oni robią to jeszcze lepiej. Bardzo skupiają się na swojej pracy i każdą kawę niosą niczym dar.