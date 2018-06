W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w maju ruszył wreszcie obiecywany od miesięcy system internetowych zapisów „Kolejkowicz". To udogodnienie dla cudzoziemców, którzy chcą zalegalizować pobyt w Polsce, ale również dla osób ubiegających się o paszport. Rozwiązanie opiera się na systemie internetowych zapisów. I tu pojawił się spory problem.

Jak informuje Niebezpiecznik.pl, po zalogowaniu się do systemu „Kolejkowicz” można było zobaczyć rezerwacje innych osób. Widoczne były nie tylko imiona i nazwiska, ale także rodzaje spraw, które petenci chcieli załatwić, formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w niektórych przypadkach także numery PESEL.

Winne testy „Kolejkowicza”

Jak tłumaczą urzędnicy, wspomniana sytuacja nie ma już miejsca. Co było jej powodem? - Miesiąc temu doszło do awarii w czasie testów usługi system "Kolejkowicz" dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zewnętrzna firma wprowadzała do systemu kolejne aplikacje i doszło do tej awarii - tłumaczy "Wyborczej" Sylwia Jurgiel, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego.