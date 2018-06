Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła właśnie przetarg na koncepcję rewitalizacji osiedla Borek. Przedwojenny układ ulic ma być odtworzony na terenie o powierzchni około 200 ha. Od wschodu zamyka go ul. Ślężna, od południa i zachodu – tory kolejowe, a od północy – aleje Hallera i Wiśniowa.

W pierwszej kolejności liftingowi ma być poddana ul. Sudecka. W jej przypadku przetarg od razu jest na projekt przebudowy. Wykonawca musi też uzyskać pozwolenie na realizację prac. Szeroka jezdnia ma się zamienić w aleję ze szpalerami drzew po obu stronach.

– Dziś ulica służy ruchowi tranzytowemu. My chcemy go uspokoić, by była to droga lokalna – mówi Tomasz Turalski, radny osiedla Borek. – Nie będą tam jednak wybudowane progi spowalniające, tylko zostanie zwężona jezdnia i nasadzone nowe drzewa.

Na skrzyżowaniu ul. Sudeckiej i Jaworowej ma być też odtworzone przedwojenne rondo. – Takie rozwiązanie uspokoi ruch, ale stanowi też wartość estetyczną, o czym świadczy choćby ostatnie zachowane na naszym osiedlu rondo u zbiegu Jarzębinowej i Wiązowej – tłumaczy Miłosław Czekaj, przewodniczący zarządu osiedla.