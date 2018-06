Do tragedii doszło w 2014 roku. 29-letnia Ewelina Pawłowicz szła wraz z przyjaciółmi ulicą Esperantystów w Świdnicy. Wracali z imprezy. Dziewczyna weszła na przejście dla pieszych. Gdy zbliżała się do wysepki, wjechał w nią samochód. Prowadził go taksówkarz Marek G. Mężczyzna był pod wpływem działania amfetaminy. Ewelina Pawłowicz zginęła na miejscu, na oczach brata. Osierociła małego syna.

Niesprawiedliwy wyrok

Mimo ewidentnych dowodów, które zebrali śledczy, i wielu świadków, sprawa utknęła w sądzie, gdzie była rozpatrywana przez kilka lat. Wyrok zapadł dopiero 18 grudnia ubiegłego roku. Sędzia Małgorzata Skiba z Sądu Rejonowego w Świdnicy w końcu skazała Marka G. na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć. Odebrała mu też prawo jazdy na dwa lata i zasądziła pięć tysięcy złotych na rzecz rodziny poszkodowanej.

Mężczyzna nie tylko nie trafił do więzienia za zabicie pod wpływem działania narkotyków człowieka, ale odzyskał prawo do kierowania samochodami. Z takim wyrokiem nie chce pogodzić się żadna ze stron postępowania. Do sądu II instancji wpłynęły aż cztery apelacje.