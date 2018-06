1 ZDJĘCIE JAKUB WŁODEK

W przededniu wyboru nowych władz Polskiej Miedzi "Solidarność" uderza w PiS: - Od przejęcia przez tę partię władzy politycznej obserwujemy niekończący się "eksperyment" z karuzelą osób we władzach spółki KGHM i spółek zależnych - napisali w liście do premiera Mateusza Morawieckiego związkowcy. - To element rozgrywki o władzę nad kombinatem - słyszymy w spółce.