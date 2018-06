DCO jako pierwszy ośrodek na Dolnym Śląsku, drugi po Szczecinie i jeden z nielicznych w Europie ma teraz nowoczesny sprzęt do radioterapii marki Halcyon. Umożliwia od precyzyjne naświetlanie chorych przy jednoczesnym skróceniu czasu leczenia – jednorazowo jest to od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Urządzenie działa przy tym zupełnie bezgłośnie.

– W tym akceleratorze w przeciwieństwie do starszych modeli nie ma części ruchomych, które obracają się w czasie naświetlania. Jest to konstrukcja zamknięta, podobna do tej, którą znamy m.in. z rezonansu magnetycznego. Pacjenci mają dzięki temu większe poczucie bezpieczeństwa. Nie ma także ryzyka uszkodzenia dodatkowego sprzętu przez ruchome elementy, np. butli tlenowej czy urządzeń do badania rytmu serca, które są niezbędne niektórym chorym – tłumaczy Aleksander Bogdan, zastępca kierownika zespołu techników Zakładu Teleradioterapii w DCO.