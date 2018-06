1 ZDJĘCIE Nielegalne wysypisko śmieci/zdjęcie ilustracyjne (Mat. prasowe)

Na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata skazał w grudniu 2016 r. sąd 35-letniego jeleniogórzanina Adama D., który składował śmieci pod oknami sąsiadów, na terenie objętym ochroną Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Mężczyzna miał posprzątać. Do dzisiaj tego nie zrobił. Prokuratura chce, by trafił do więzienia.