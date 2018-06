Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli spędzała sen z powiek wrocławskim urzędnikom. Wszystko dlatego, że przepisy narzuciły na samorządy obowiązek zapewniania miejsca w placówkach nie tylko czterolatkom, jak w 2017 r., ale również trzylatkom.

– Szacowaliśmy, że chętnych będzie ok. 7 tys. dzieci, a z przedszkoli wyjdzie ok. 3,5 tys. dzieci. To oznaczało, że miejsc zabraknie dla 3,5 tys. maluchów – mówi Jarosław Delewski, dyrektor departamentu edukacji we wrocławskim magistracie.

Po pierwszym etapie elektronicznej rekrutacji okazało się, że sytuacja wcale nie będzie dramatyczna. W całym mieście przygotowano 7841 miejsc, a wnioski rekrutacyjne o przyjęcie złożono dla 7073 osób.

Delewski: – To oznacza, że wolnych jest 768 miejsc.

Te dane wcale nie oznaczają, że wszyscy rodzice od września będą posyłać swoje maluchy do placówek pierwszego wyboru, czyli tych zlokalizowanych najbliżej ich miejsca zamieszkania czy pracy.