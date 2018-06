107 samorządowców, którym przewodzi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, przekonywało wczoraj delegację z Brukseli, że Dolny Śląsk to region dwóch prędkości. I jeśli urzędnicy unijni nie pochylą się nad biedniejszym południem, doprowadzi to do jeszcze większego rozwarstwienia naszego województwa.

Determinacja

Do Wałbrzycha przyjechali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej – DG Regio z Komisji Europejskiej. Zaprosili ich sygnatariusze Deklaracji Sudeckiej, porozumienia stworzonego na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców południa i zachodniej części Dolnego Śląska. Wcześniej, w marcu, dolnośląscy samorządowcy przedstawili w Brukseli swoje propozycje wsparcia dla gmin, które w tej chwili wyraźnie odstają od bogatego Wrocławia czy Zagłębia Miedziowego.

Samorządowcy są zdeterminowani. Po 2020 r. Dolny Śląsk wypadnie z listy regionów potrzebujących wsparcia i przejdzie do tzw. regionów przejściowych. To oznacza mniejsze pieniądze, które trafią do naszych miast i gmin.