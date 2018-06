Wieża Epi planowana jest u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Swobodnej. Pierwszy projekt tej inwestycji powstał ponad 18 temu. Był jednak dużo skromniejszy.

Zdecyduje rada miejska

Teraz został przygotowany kolejny. Żeby jednak zaplanować tak wysoki budynek, miasto musi zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

– Wniosek złożyliśmy prawie rok temu – informuje Marek Wiśniewski z wrocławskiego Biura Projektowego Bzdęga-Wiśniewski, który przygotował dla Epi oba projekty (obecny i ten sprzed 18 lat).

Biuro Rozwoju Wrocławia przygotowało już nowy plan. Wkrótce powinien trafić on pod obrady rady miejskiej.

Luksusowo

– Michał Kosela uznaje, że jak coś robi, to musi być na wysokim poziomie. Chce też wprowadzić nową jakość do Wrocławia, podobnie jak kiedyś było z Epi. Dlatego razem staramy się, żeby był to obiekt premium – opowiada Marek Wiśniewski.

W budynku przewidziane są bardzo wysokie, reprezentacyjne kondygnacje handlowe i usługowe – pierwsze trzy będą mieć w sumie aż 25 metrów, będą więc wyraźnie wyższe od stojących w pobliżu spółdzielczych czteropiętrowców.