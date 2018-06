TECE to globalny producent rozwiązań sanitarnych i grzewczych. Nowy kompleks budynków powstanie w sąsiedztwie istniejącej już w Pęczu fabryki. W ramach inwestycji planowana jest hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni ponad 11 tys. m kw., część biurowa (około 1 tys. m kw.) wraz z drogami i infrastrukturą zewnętrzną. Rozbudowany zakład ma zwiększyć moce produkcyjne firmy i skrócić czas dystrybucji do krajów Europy Wschodniej.

– Nowy zakład produkcyjny i centrum logistyczne mają duże znaczenie dla naszego regionu. Do tej pory wytwarzane w Strzelinie produkty wysyłane były do centrali w Niemczech, a stamtąd dystrybuowane do pozostałych krajów świata – tłumaczy Edward Garbacz, prezes TECE Industrial.

I dodaje: – Dzięki nowej inwestycji będziemy w stanie nie tylko zwiększyć moce produkcyjne. Powstanie tu także centrum logistyczne obsługujące rynki wschodnie i ważny dla grupy TECE punkt przeładunkowy. Obecnie planujemy utworzyć około 100 nowych miejsc pracy.