O planowanym uzupełnieniu aktu oskarżenia wobec Jacka M., księdza suspendowanego za antysemickie i wzywające do nienawiści komentarze, pisaliśmy w „Wyborczej” w weekend. Akt oskarżenia przeciwko byłemu duchownemu, który podczas nacjonalistycznej manifestacji w 2016 r. wzywał do nienawiści wobec Żydów i Ukraińców, wpłynął do sądu już rok temu. Został jednak wycofany na wniosek zastępcy prokuratora generalnego Krzysztofa Sieraka.

Przez ostatnie 12 miesięcy śledczy pracowali nad jego uzupełnieniem. Nie tylko jeszcze raz przeanalizowali treść wystąpienia Jacka M. z 2016 r., zasięgnęli nowych opinii biegłych, ale zdecydowali się również zebrać szereg jego publicznych wypowiedzi z różnych części kraju i przedstawić mu zarzut, że w okresie między kwietniem 2016 i marcem 2017 r. w sposób ciągły wzywał do nienawiści do Żydów i Ukraińców.

„To wina Lecha Kaczyńskiego”