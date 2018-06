– Każdy młody piłkarz chciałby zagrać kiedyś w ekstraklasie, dlatego cieszę się, że trafiłem do Śląska i otrzymałem tę szansę. Mam nadzieję, że dobrą grą szybko przekonam do siebie kibiców we Wrocławiu – mówi 25-letni zawodnik.

Radecki dołączył do Śląska na zasadzie wolnego transferu. W minionych dwóch sezonach był podstawowym zawodnikiem Wigier Suwałki. Wcześniej występował w Radomiaku Radom.

– Obserwowaliśmy Mateusza przez całą rundę wiosenną. W każdym meczu zwracał na siebie uwagę przede wszystkim swoją niesamowitą efektywnością. Brakowało nam zawodnika o takim stylu, jego dużym atutem są także warunki fizyczne. Potrafi zrobić z nich użytek w ofensywie, przy stałych fragmentach gry, jak i odpowiedzialnie zachować się podczas obrony własnej bramki – zaznacza Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław.