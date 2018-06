Poziom optymizmu wśród pracowników z Wrocławia, w I kwartale 2018 r., był prawie o 4 punkty procentowe wyższy od średniej krajowej, która w analogicznym okresie wyniosła 61,5 proc – wynika z badania Confidence Index. Jest ono przeprowadzane cyklicznie w formie online wśród kandydatów, którzy aplikowali na ofertę pracy za pośrednictwem firmy rekrutacyjnej Michael Page.

Co ciekawe, gdy porówna się wyniki raportu z odpowiedziami osób z Warszawy, regionu Śląska czy Krakowa, to okazuje się, że to mieszkańcy Wrocławia są najbardziej zadowoleni ze swoich zarobków. Korzystnie oceniło je niemal 54 proc. z nich.

Wrocławianie liczą na awans

Podobny wynik na tle pozostałych grup wyszedł przy pytaniu o stabilność zatrudnienia. Utraty pracy nie boi się 53,8 proc. ankietowanych. Plus największy odsetek pracowników ze stolicy Dolnego Śląska – 21,2 proc. – spodziewa się awansu.