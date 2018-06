Romain B. i Ty Song U. wpadli pod koniec kwietnia 2015 r. B. prowadził we Francji firmę, która zajmowała się m.in. wypożyczaniem samochodów. Do Wrocławia przyjechali, by kupić luksusowe auta: porsche, range rovera, mercedesa, audi A5 oraz audi A4.

Pobili, zamiast dostarczyć auta

Byli już dogadani z czterema Polakami (Maciejem K., Mateuszem S., Pawłem Z. i znanym pod pseudonimem „Gekon” gangsterem Łukaszem W.), którzy te auta mieli załatwić. Francuzi zapłacili Polakom nawet zaliczkę – 60 tys. euro. Gdy jednak przyjechali do Wrocławia, oprócz „sprzedawców” czekało na nich także dwóch innych mężczyzn: Paweł Z. i Łukasz W. Polacy pobili i skopali Francuzów, ukradli im portfele i telefony komórkowe (warte 900 euro iPhone'y 6). Jednemu zabrali też kartę bankomatową, a później wypłacili z jego konta 2400 euro. Spod hotelu, w którym zatrzymali się Francuzi, zabrali im też porsche.