Wczoraj Śląsk sfinalizował kolejny transfer. Piłkarzem wrocławskiego zespołu został obrońca Wojciech Golla. Wychowanek Lecha Poznań ostatnie trzy sezony spędził w Holandii. Był podstawowym zawodnikiem tamtejszego ekstraklasowicza NEC Nijmegen.

Powrót z Holandii

W poprzednim sezonie zdobył sześć bramek w 32 występach, będąc jednym z najlepszych strzelców w zespole. Wcześniej 26-letni Golla grał w Pogoni Szczecin. Na koncie ma też jeden występ w reprezentacji Polski. Podpisał ze Śląskiem dwuletni kontrakt.

– Decyzja o powrocie do kraju może nie była łatwa, ale Śląsk był konkretny. Uważam, że to bardzo dobry klub i będę miał tutaj znakomite warunki do rozwoju. Gdy pojawiła się oferta ze Śląska, to nie musiałem długo się zastanawiać. Chciałbym jak najszybciej wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie. Zamierzam walczyć, oddawać serducho i myślę, że kibice będą ze mnie zadowoleni – mówi Golla.