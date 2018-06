Czterech mężczyzn Grzegorz H., Paweł B., Adam M., Paweł S. (mieszkańcy Małopolski, Górnego Śląska i woj. lubuskiego) stanęło przed sądem za to, że okradali podróżnych z pieniędzy. Plan był taki: do podróżnego podchodził jeden z nich, zagadywał, po czym razem znajdowali na chodniku dworca tymczasowego PKS we Wrocławiu plik zgubionych przez „kogoś” pieniędzy. Po chwili podchodził do nich drugi z szajki i mówił, że to, co znaleźli, to jego własność. Ale jego pieniądze miały być charakterystyczne, np. poplamione kawą.

Wtedy pierwszy z oszustów pokazywał znalezione pieniądze, a podróżny wyciągał swoje z portfela, żeby pokazać, że nie ma w nim poplamionych banknotów. Gdy drugi złodziej brał pieniądze podróżnego do ręki, podmieniał je na białoruskie ruble. Na wierzchu zostawiał banknot należący do podróżnego. Nie każdy orientował się od razu, że został oszukany. A gdy się orientował, oszuści mówili, że ukradł im te ruble i że wezwą policję. Albo po prostu wyrywali mu pieniądze, bili i uciekali.