Marek Warcholiński, starosta strzeliński z PSL przywitał Dudę: - Jesteśmy zaszczyceni i dumni z pana obecności. To dla nas wydarzenie historyczne, bo jest to pierwsza wizyta głowy państwa w Strzelinie. Odwiedzali nas królowie, był car rosyjski i król pruski, ale to było ponad 200 lat temu. I nigdy nie gościliśmy prezydenta RP, dlatego dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

Podkreślał także, że ma nadzieję, że Andrzej Duda wysłucha mieszkańców i przekaże ich uwagi w stolicy. - Pana wizytę traktujemy z nadzieją. Współpracujemy tutaj ponad podziałami. Potrzebujemy jednak wsparcia w sprawach, w których nie możemy sami sobie poradzić - chodzi o szpitale powiatowe, szkoły ponadgimnazjalne i problemy komunikacyjne jak obwodnicy Strzelina - mówił Marek Warcholiński.

Andrzej Duda podziękował za ciepłe przywitanie. - Przyjeżdżam do takich miast jak Strzelin, ponieważ chcę, żeby mniejsze ośrodki także się rozwijały. To one powinny być teraz w centrum uwagi rządzących. Wrocław rozwija się świetnie. Poznań wygląda wspaniale. A tutaj dopiero zabliźniają się rany po wojnie. Bo przecież 85 proc tego miasta leżało w gruzach. Ale w ponad tysiącletniej historii tej osady, wiele razy rozkwitała i wiele razy był niszczona. Dzisiejsze miasto odżyło i rozkwita, i to jest państwa zasługa. Waszych ojców i dziadków. Warto budować i pracować na szczęście Polski, która znów jest suwerenna i będzie zajmować należne nam miejsce w Europie. Dzisiaj gonimy zachód. Wiem, że wielu ludzi odzyskało wiarę, że może być u nas godne i zamożne życie, bo państwo zaczęło myśleć o polskiej rodzinie.