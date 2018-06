Magdalena K. jest oskarżona o nieumyślne spowodowanie pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób – 17 mieszkańców budynku przy ul. Przemysłowej w Piechowicach, czego konsekwencją była śmierć trojga dzieci w wieku ośmiu, sześciu i czterech lat.

– Ponadto podejrzanej zarzucono wielokrotne narażenie w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. swoich małoletnich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez nierealizowanie ciążącego na niej prawnego obowiązku opieki. Między innymi wielokrotnie zostawiała dzieci same w mieszkaniu bez opieki osób dorosłych lub w obecności uzależnionego i pozostającego pod wpływem alkoholu dziadka. Dzieci same przebywały także na podwórku w pobliżu jezdni oraz w ubraniu nieadekwatnym do pory roku i panującej pogody – informuje Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.