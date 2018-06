Mieszkania, które zostały wprowadzone do sprzedaży, mają powierzchnie od 42,40 do 92,75 m kw. Są dwu-, trzy- i czteropokojowe. Do każdego przynależy miejsce postojowe w hali garażowej. Dla wygody mieszkańców powstanie też dodatkowa przestrzeń na przechowywanie rzadziej używanych przedmiotów. To 77 komórek lokatorskich – 69 w garażu i osiem na piętrach.

– Wrocławski rynek deweloperski jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w kraju, mimo to z roku na rok notujemy tutaj coraz lepsze wyniki – mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atalu. – Od stycznia do kwietnia tego roku sprzedaliśmy łącznie 277 mieszkań. Oznacza to wzrost o ponad 55 proc. rok do roku.

W ramach drugiego etapu inwestycji Nowe Miasto Różanka powstaje 250 mieszkań. W sprzedaży jest jeszcze 136 z nich. Projekt osiedla obejmuje także rewitalizację zabytkowych zabudowań zespołu Młyna Różanka. W dawnym spichlerzu powstanie 40 mieszkań – 14 z nich jest jeszcze dostępnych.