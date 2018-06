To pierwsze w Polsce uniwersyteckie studia dualne, czyli realizowane przez dwa podmioty: uczelnię wyższą i przedsiębiorstwo. Studenci technologii i organizacji gastronomii będą w trakcie studiów pracować (i zarabiać) w czterech różnych firmach.

- To studia inżynierskie, trwające 3,5 roku, z czego tylko cztery semestry to będzie nauka w salach, laboratoriach i pracowniach na uniwersytecie, a reszta to nauka w pracy w najlepszych firmach hotelarskich i gastronomicznych - wyjaśnia prof. Anna Czubaszek, dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Każdy z czterech staży - techniczny, technologiczny, menedżerski i dyplomowy - da studentom różnorodne umiejętności praktyczne. Pensje pracowników-studentów nie obciążają rachunków firm, bo są finansowane z projektu pozyskanego przez uczelnię w konkursie POWER (podobnie jak koszty udziału w konferencjach naukowych, ubrania robocze czy specjalistyczne szkolenia).