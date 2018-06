Obecnie pod markami Orbis i jej udziałowca grupy AccorHotels działa osiem hoteli we Wrocławiu. - Dalej jednak widzimy potencjał inwestycyjny w tym mieście. Dlatego bierzemy pod uwagę dwie kolejne lokalizacje pod nowe hotele, w centrum i na obrzeżach - mówi Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju grupy Orbis. – Mniejsze miejscowości są również brane pod uwagę. Na ostateczną jednak decyzję ma wpływ atrakcyjność biznesowa danego miasta, bliskość strefy ekonomicznej czy lotniska. Mogą to być też centra turystyczne.

Te czynniki przesądzają też o tym, czy będzie to hotel premium jak MGallery by Sofitel, czy średniej klasy Novotel, ekonomiczny Ibis albo aparthotel pod marką Adagio. Sieć skupia kilka marek - we Wrocławiu najbardziej znane są hotele Ibis i Novotel (działające w dawnym hotelu Wrocław przy ul. Powstańców Śląskich) i Mercure na pl. Dominikańskim.